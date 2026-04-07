07 апреля 2026 в 10:42

Еще одно уголовное дело возбудили после трагедии в пермской школе

СКР возбудил уголовное дело по статье о халатности после ЧП в школе в Добрянке

Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Пермском крае после нападения ученика на педагога школы № 5 в городе Добрянке, заявили в пресс-службе СК России. По информации ведомства, сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия.

Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и статьей 293 УК РФ (халатность), — подчеркнули в СКР.

Ранее в СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что уголовное дело о покушении после нападения на учительницу в Добрянке переквалифицировано на статью об убийстве. Педагог скончалась в медицинском учреждении.

Кроме того, одноклассники подростка, напавшего на педагога в Пермском крае, рассказали о его неадекватных поступках и угрозах, а родители остальных учеников направляли обращения в правоохранительные органы. По их словам, юноша ударялся головой о стену, занимался мастурбацией в здании школы и грубо выражался в сторону преподавателей.

Также криминалист Михаил Игнатов высказал мнение, что пермский подросток, атаковавший учительницу ножом, возможно, являлся членом подпольных экстремистских группировок. Специалист настоятельно рекомендовал досконально проверить содержимое браузерных запросов 17-летнего юноши.

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
