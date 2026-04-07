Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 7 апреля? Что происходит у Белицкого, Бугаевки, Волчанска, Волчанских Хуторов, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Липовки, Молодецкого, Миньковки, Новоалексадровки, Озерного, Павловки, Родинского, Северска, Федоровки Второй, Харькова и Часов Яра?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении продолжаются бои в районе Новоалексадровки и Василевки.

«На Добропольском направлении есть продвижение к востоку от Белицкого. На Константиновском направлении ВС РФ ведут бои в Ильиновке, есть успехи в Берестке. Продолжаются боестолкновения в юго-восточной и юго-западной частях Константиновки. На Краснолиманском направлении не стихают бои на участке между Дробышево и Святогорском. На Северском направлении есть продвижение на восточной окраине Федоровки Второй. Идут бои в районе Липовки и Никифоровки. ВС РФ увеличивают зону контроля в районе Кривой Луки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении идут бои в районе Избицкого, Верхней Писаревки и Волчанских Хуторов», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении на Липцовском участке ВСУ предприняли попытку контратаки в лесном массиве в районе Избицкого, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Славянском направлении идут бои у Кривой Луки, Липовки и Никифоровки с целью выхода к Рай-Александровке. Константиновку ВС России пытаются обойти с запада через Ильиновку и Долгую Балку, ВСУ контратакуют. В самой Константиновке идут встречные бои у центральной части города. На Добропольском направлении наши войска наносят удары ФАБ с УМПК по ближним тылам противника, идут встречные бои на прежних рубежах», — отмечают военкоры.

«Дневник Десантника»

На Константиновском направлении ВСУ пытаются контратаковать в районе Ильиновки, пишет Telegram-канал «Дневник Десантника».

«В западной части Константиновки враг сооружает огневые точки. Работает наша авиация и артиллерия. В юго-восточной и юго-западной частях города встречные бои. Славянское направление. ВС РФ продвигаются на восточной окраине Федоровк-Второй. Бои в направлении Липовки. На участке у Дибровой, ВСУ совершают попытки формирования реки. ВСУ перебрасывает резервы и вооружение к Славянску. Сжигаем технику и живую силу врага. Харьковское направление. ВС РФ продвигаются вперед почти на всем направлении», — сообщили военкоры.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Запорожье 7 апреля: сводки, новости, ситуация сейчас

Наступление ВС РФ на Харьков 7 апреля: пытки женщин, битва за Купянск

Удары по Украине сегодня, 7 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия