Охота на мирных жителей и потери ВСУ: новости СВО к утру 7 апреля

Загрузка снаряда в самоходную артиллерийскую установку 2С7М «Малка» военнослужащим во время боевой работы на Красноармейском направлении СВО

В ДНР сотни тысяч человек остались без электричества после удара ВСУ, украинские операторы беспилотников ведут охоту на оставшихся в Красноармейске мирных жителей, расчет самоходной артиллерийской установки «Малка» ликвидировал огневую позицию ВСУ. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 6 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

САУ «Малка» разгромила огневую точку ВСУ под Добропольем

Расчет самоходной артиллерийской установки «Малка» ликвидировал огневую позицию ВСУ на Добропольском направлении, с которой велся обстрел российских сил, рассказал боец морской пехоты с позывным Емеля. Операция проводилась подразделением, входящим в состав группировки войск «Центр».

Как пояснил командир батареи отряда «БАРС-22 „Тигр“» 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, целью стало капитальное двухэтажное строение с подвальным уровнем, использовавшееся противником для ведения огня. Было принято решение задействовать 203-миллиметровую самоходную установку «Малка», обладающую большей разрушительной силой.

ВСУ потеряли 63 тяжелых квадрокоптера от действий «Запада»

Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» составили 63 тяжелых боевых квадрокоптера, 45 пунктов управления беспилотной авиацией и станция спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Кроме того, были выявлены и уничтожены 45 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов противника, а также миномет и 14 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР прекратила свою работу

Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) на подконтрольной Украине территории ДНР прекратила работу. Станция фактически не вырабатывала электроэнергию с февраля, однако теперь закрыта официально.

Это была последняя действующая станция в контролируемой Киевом части региона. Причины не уточняются.

ВСУ устроили охоту на мирных жителей

Украинские операторы беспилотников ведут охоту на оставшихся в Красноармейске мирных жителей, сообщили в российских силовых структурах. По их данным, гражданские являются одной из приоритетных целей ВСУ в городе.

Как отметил источник, сейчас противник активно охотится на тех мирных жителей, которые остались в Красноармейске. При этом для ударов применяются FPV-дроны, управляемые операторами «от первого лица» с помощью специальных очков.

В ДНР сотни тысяч жителей остались без света после удара ВСУ

После атаки ВСУ на энергосистему ДНР без электричества остались 220–250 тыс. абонентов, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков в Telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация требует срочных мер и контроля нагрузки.

На вечер 6 апреля без света оставалось порядка 250 тыс. абонентов. В настоящее время принимаются все необходимые меры для того, чтобы убрать скачки напряжения, однако они все-таки могут повторяться, отметил он.

В Воронежской области при атаке вражеских дронов пострадал мужчина

На юге Воронежской области дежурные силы ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, в результате падения одного из БПЛА и возникшего возгорания ранен мужчина 1986 года рождения.

Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами. Губернатор порекомендовал жителям строго соблюдать меры безопасности и избегать опасных зон.

Читайте также:

«Малка» разгромила огневую точку ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 апреля

Уехали или стали жертвами диких зверей? Новые зацепки в поисках Усольцевых

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 апреля