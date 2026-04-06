Подвиг американца в ДНР и щит из мертвеца: новости СВО к вечеру 6 апреля

Планы Киева по ведению боевых действий еще 10 лет подняли на смех, американский доброволец с позывным Теддибой спас российского бойца в ДНР, ВСУ за неделю боев потеряли 8,9 тысячи человек. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 6 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Российские дроны выжгли автопарк бригады ВСУ

Бойцы 56-го десантно-штурмового полка из группировки «Север» успешно ликвидировали стоянку грузовой техники ВСУ в Сумской области. Начальник расчета FPV-дронов с позывным Чехов заявил, что цель была обнаружена в ходе планового боевого дежурства.

Операторы беспилотников оперативно атаковали выявленный объект, выведя из строя сразу несколько единиц вражеского транспорта. Благодаря слаженной работе дроноводов в тот же день был выслежен и уничтожен еще один грузовик снабжения.

ВСУ несут колоссальные потери

Потери украинских подразделений и иностранных наемников за прошедшую неделю составили почти 8,9 тысячи человек, подсчитал военный эксперт Андрей Марочко. Наиболее тяжелый урон противнику был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Центр».

«Потери противника за минувшую неделю составили около 8840 украинских боевиков и наемников», — уточнил специалист.

При этом нехватка личного состава стала самой острой проблемой для украинской армии, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он отметил, что украинцы не хотят умирать за президента страны Владимира Зеленского, поэтому массово бегут с боевых позиций, а призывники скрываются от мобилизации. Это вынуждает командование идти на хитрости и чаще прибегать к использованию беспилотников.

Украинский солдат использовал павшего товарища как щит

Встреча с российским дроном заставила солдата ВСУ искать неординарные способы избежать удара. Инцидент произошел в районе Константиновки, где операторы 4-й бригады группировки войск «Юг» вели охоту за живой силой противника.

Дрон зафиксировал, как солдат ВСУ перебегал лесную тропу, пытаясь скрыться от преследования. Заметив на пути тело погибшего сослуживца, мужчина решил использовать его в качестве щита и буквально залез под него. Однако маневр не помог обмануть оператора: беспилотник нанес точный удар прямо по затаившемуся противнику.

Американец спас российского бойца в ДНР

Гражданин США с позывным Теддибой, сражающийся на стороне России в зоне спецоперации, совершил героический поступок, спасая раненого сослуживца. Инцидент произошел на опасном участке дороги в ДНР между Артемовском и Часовым Яром, когда американец заметил объятый пламенем автомобиль «буханка». Рядом с горящей машиной находился раненый боец из смежного подразделения, которому требовалась немедленная помощь.

Теддибой и его товарищи оперативно отреагировали на ситуацию, остановив свой транспорт в зоне риска. Американец лично вытащил пострадавшего и обеспечил его эвакуацию, оказав первую медицинскую помощь прямо на месте.

«Я быстро затащил парня в кузов, оказали первую помощь и эвакуировали. Выжил. Такое не забывается», — поделился воспоминаниями доброволец.

Примечательно, что этот случай произошел всего за неделю до официального окончания контракта Теддибоя.

План Украины сражаться еще 10 лет разнесли в пух и прах

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Алексей Мережко заявил, что Украина готова вести боевые действия еще 10 лет. Российский военный эксперт Анатолий Матвийчук высмеял это утверждение и назвал его дешевым пиаром. По его словам, сейчас украинские сотрудники территориальных центров комплектования мобилизуют граждан в возрасте от 40 до 60 лет, которые часто имеют ограниченные возможности здоровья, а идея мобилизации женщин является спорной.

«Они таким образом хотят показать, что еще на многое способны. Мы знаем, как украинские политики любят сотрясать воздух», — резюмировал он.

Матвийчук также назвал дефицит резервистов и призывников на Украине стопроцентным: значительная часть мужчин призывного возраста уже либо уехала из страны, либо умерла на фронте.

Кроме того, на Украине звучат и противоположные мнения по поводу необходимой продолжительности конфликта. Основатель первого добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко заявил, что боевые действия, наоборот, нужно прекратить как можно скорее, в противном случае в стране начнется гражданская война.

В Минобороны раскрыли, сколько БПЛА сбили за сутки

Российские силы ПВО ликвидировали за сутки 693 беспилотника ВСУ самолетного типа, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Атаке подверглись и пункты временной дислокации украинских подразделений в 159 районах. В МО добавили, что также были нанесены удары по «энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ».

