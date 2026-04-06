Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю Марочко: ВСУ за неделю в зоне СВО потеряли почти 8,9 тыс. солдат и наемников

Потери ВСУ за неделю в зоне СВО, включая наемников, составили почти 8,9 тыс. человек, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, группировка войск «Центр» нанесла наибольший ущерб врагу на западных рубежах ДНР и в Днепропетровской области.

Потери противника за минувшую неделю составили около 8840 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен вооруженным формированиям Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр», — отметил он.

Также появилась информация, что российские подразделения в ходе ожесточенных боев за последние трое суток сумели отбить ключевую железнодорожную станцию в Константиновке. По словам Марочко, бойцам также удалось продвинуться на восток и запад. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее российский боец с позывным Карта рассказал, что дроноводы группировки «Север» за месяц успешно ликвидировали более сотни полевых складов ВСУ в Харьковской области. Целями операторов FPV-дронов и квадрокоптеров стали пункты хранения боеприпасов и топлива.