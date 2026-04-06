«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля

Восемь человек пострадали при атаке БПЛА на Новороссийск, ВС РФ уничтожили гексакоптеры и бронированную машину ВСУ, российские войска ведут наступление на Константиновском направлении. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Группировка войск «Юг» уничтожила гексакоптеры и бронетехнику ВСУ

Бойцы группировки войск «Юг» уничтожили гексакоптеры и бронированную машину ВСУ на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. В результате точечных ударов FPV-дронами были сбиты два гексакоптера R-18 «Баба-яга».

Кроме того, бойцы группировки уничтожили боевую бронированную машину и пикап противника, осуществлявших ротацию живой силы, подвоз боеприпасов и материальных средств на передовые позиции.

«Полк смерти» ВСУ обзавелся карательной спецротой для наказания дезертиров

В 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ сформировано специальное подразделение для розыска дезертиров, сообщили в российских силовых структурах. По информации источника, речь идет о так называемой штурмовой роте, выполняющей отдельные задачи внутри полка.

Отмечается, что это подразделение не принимает участия в боевых действиях и сосредоточено на поиске военнослужащих, самовольно покинувших позиции. Также, по данным источника, его сотрудники занимаются применением наказаний к провинившимся военным.

ВС Украины Фото: Социальные сети

ВС России продвинулись к Константиновке в районе Новодмитровки

Российские войска ведут наступление на Константиновском направлении, продвигаясь по флангам в районах Илиновки и Новодмитровки, сообщил Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, украинские силы пытаются удержать позиции в промышленной зоне города. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Пушилин уточнил, что боевые действия в самой Константиновке сосредоточены в районе железнодорожного вокзала и в центральной части населенного пункта. Он также заявил, что подразделения продолжают наступление и постепенно приближаются к освобождению населенного пункта.

Украинский «Нафтогаз» косвенно подтвердил прилеты по своим объектам

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о серьезных повреждениях объектов газодобычи и нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской и Сумской областях, где до этого объявляли воздушную тревогу. В организации подтвердили, что в результате инцидентов на одном из предприятий Сумщины вспыхнул мощный пожар. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Накануне компания сообщала об аналогичных разрушениях своих мощностей на Сумском направлении.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

Восемь человек были ранены при атаке на Новороссийск

В Новороссийске обломки дронов упали на территории двух промышленных предприятий, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. На одном из объектов возникло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

Глава города Андрей Кравченко в свою очередь заявил, что в Новороссийске обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. По его словам, на базе школы № 29 развернут пункт временного размещения.

В результате атаки беспилотников пострадали восемь человек, включая двоих детей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

