«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля

Восемь человек пострадали при атаке БПЛА на Новороссийск, ВС РФ уничтожили гексакоптеры и бронированную машину ВСУ, российские войска ведут наступление на Константиновском направлении. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 5 апреля, читайте в материале NEWS.ru.
Группировка войск «Юг» уничтожила гексакоптеры и бронетехнику ВСУ
Бойцы группировки войск «Юг» уничтожили гексакоптеры и бронированную машину ВСУ на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. В результате точечных ударов FPV-дронами были сбиты два гексакоптера R-18 «Баба-яга».
Кроме того, бойцы группировки уничтожили боевую бронированную машину и пикап противника, осуществлявших ротацию живой силы, подвоз боеприпасов и материальных средств на передовые позиции.
«Полк смерти» ВСУ обзавелся карательной спецротой для наказания дезертиров
В 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ сформировано специальное подразделение для розыска дезертиров, сообщили в российских силовых структурах. По информации источника, речь идет о так называемой штурмовой роте, выполняющей отдельные задачи внутри полка.
Отмечается, что это подразделение не принимает участия в боевых действиях и сосредоточено на поиске военнослужащих, самовольно покинувших позиции. Также, по данным источника, его сотрудники занимаются применением наказаний к провинившимся военным.
ВС России продвинулись к Константиновке в районе Новодмитровки
Российские войска ведут наступление на Константиновском направлении, продвигаясь по флангам в районах Илиновки и Новодмитровки, сообщил Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, украинские силы пытаются удержать позиции в промышленной зоне города. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.
Пушилин уточнил, что боевые действия в самой Константиновке сосредоточены в районе железнодорожного вокзала и в центральной части населенного пункта. Он также заявил, что подразделения продолжают наступление и постепенно приближаются к освобождению населенного пункта.
Украинский «Нафтогаз» косвенно подтвердил прилеты по своим объектам
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о серьезных повреждениях объектов газодобычи и нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской и Сумской областях, где до этого объявляли воздушную тревогу. В организации подтвердили, что в результате инцидентов на одном из предприятий Сумщины вспыхнул мощный пожар. Минобороны России данную информацию не комментировало.
Накануне компания сообщала об аналогичных разрушениях своих мощностей на Сумском направлении.
Восемь человек были ранены при атаке на Новороссийск
В Новороссийске обломки дронов упали на территории двух промышленных предприятий, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. На одном из объектов возникло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.
Глава города Андрей Кравченко в свою очередь заявил, что в Новороссийске обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. По его словам, на базе школы № 29 развернут пункт временного размещения.
В результате атаки беспилотников пострадали восемь человек, включая двоих детей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Читайте также:
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Старики и зэки в ВСУ, дуэли БПЛА: ситуация на фронтах СВО вечером 5 апреля