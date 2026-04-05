Украинский «Нафтогаз» косвенно подтвердил прилеты по своим объектам «Нафтогаз» сообщил о повреждениях своих объектов в двух областях Украины

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о серьезных повреждениях объектов газодобычи и нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской и Сумской областях, где до этого объявляли воздушную тревогу. В организации подтвердили, что в результате инцидентов на одном из предприятий Сумщины вспыхнул мощный пожар. Минобороны России данную информацию не комментировало.

[Поврежден] объект газодобычи в Полтавской области. Также [поврежден] нефтегазовый объект в Сумской области. На месте возник пожар, — говорится в официальном заявлении.

Накануне компания сообщала об аналогичных разрушениях своих мощностей на Сумском направлении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки военные поразили ряд объектов инфраструктуры, военных аэродромов и объектов топливно-энергетического комплекса Украины, которые работали в интересах ВСУ. По ним нанесли комплексный удар ракетами, дронами и артиллерией. Цели поражены в 148 районах, в их числе не только предприятия, но и склады с оружием, а также места скопления солдат ВСУ и наемников.