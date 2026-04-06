Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 12:10

Военэксперт высмеял амбиции Украины вести боевые действия еще 10 лет

Военэксперт Матвийчук назвал пиаром слова о готовности ВСУ вести бои еще 10 лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Слова главы комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Алексея Мережко, что Украина готова вести боевые действия еще 10 лет, являются пиаром, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, сейчас сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) отлавливают и мобилизуют граждан в возрасте от 40 до 60 лет, которые часто имеют ограниченные возможности здоровья, а идея мобилизации женщин является спорной.

Дефицит людей, способных воевать на Украине, составляет практически 100%. Там мужчины 18–45 лет — по сути, редкость. Они все либо уехали за границу, либо погибли. Сейчас возраст тех, кого отлавливают сотрудники ТЦК, чтобы потом мобилизовать, составляет 40–60 лет. Это люди с ограниченными возможностями здоровья. Мобилизация женщин, которую сейчас активно обсуждают на Украине, — тоже спорная идея. Так что слова Мережко, что ВСУ могут воевать еще 10 лет, — не более чем политический пиар. Они таким образом хотят показать, что еще на многое способны. Мы знаем, как украинские политики любят сотрясать воздух, — сказал Матвийчук.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ, которым подчиняется система ТЦК, сообщили, что исключение из реестра военнообязанных украинок, данные которых попали туда по ошибке, невозможно. Там отметили, что сведения о гражданках, не имеющих отношения к медицине или армии, вносились в базу «Оберег» еще с 2021 года.

Европа
Украина
ВСУ
мобилизация
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.