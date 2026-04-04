ВСУ оставят женщин в реестре призывников Ошибочно внесенные в базу «Оберег» украинки не могут сняться с учета

Исключение из реестра военнообязанных украинок, данные которых попали туда по ошибке, невозможно, заявили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, которым подчиняется система ТЦК (аналог военкоматов). В ведомстве сообщили, что данные гражданок, не имеющих отношения к медицине или армии, вносились в базу «Оберег» еще с 2021 года.

В реестре «Оберег» отсутствует техническая возможность уничтожения сведений о гражданах Украины, не являющихся призывниками, военнообязанными и резервистами, — подтвердили в ВСУ.

Ситуация осложняется тем, что ошибочно зарегистрированные женщины начали получать уведомления о розыске со стороны военкоматов. На фоне этих сбоев на Украине растут опасения относительно подготовки к массовой мобилизации женщин из-за дефицита личного состава.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин для службы в тыловых подразделениях. По его словам, Киев хочет, чтобы женщины активнее воевали на стороне Вооруженных сил Украины.