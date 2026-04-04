04 апреля 2026 в 10:23

ВСУ оставят женщин в реестре призывников

Ошибочно внесенные в базу «Оберег» украинки не могут сняться с учета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Исключение из реестра военнообязанных украинок, данные которых попали туда по ошибке, невозможно, заявили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, которым подчиняется система ТЦК (аналог военкоматов). В ведомстве сообщили, что данные гражданок, не имеющих отношения к медицине или армии, вносились в базу «Оберег» еще с 2021 года.

В реестре «Оберег» отсутствует техническая возможность уничтожения сведений о гражданах Украины, не являющихся призывниками, военнообязанными и резервистами, — подтвердили в ВСУ.

Ситуация осложняется тем, что ошибочно зарегистрированные женщины начали получать уведомления о розыске со стороны военкоматов. На фоне этих сбоев на Украине растут опасения относительно подготовки к массовой мобилизации женщин из-за дефицита личного состава.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин для службы в тыловых подразделениях. По его словам, Киев хочет, чтобы женщины активнее воевали на стороне Вооруженных сил Украины.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Лантратовой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
«Высшая мера для маньяка — это гуманно»: самые яркие цитаты Бастрыкина
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

