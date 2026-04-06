ВС России поразили цеха производства ракет ВСУ

Российские войска поразили цеха производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет для ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 159 районах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве указали, что такая статистика зафиксирована за сутки.

В МО добавили, что также были нанесены удары по «энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ». Под огонь попали «места хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Ранее информагентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что украинское командование начало перебрасывать курсантов полтавского Военного института телекоммуникаций и информатизации в зону боевых действий в Сумской области. Молодых людей, которым еще не исполнилось 20 лет, распределяют в 50-ю артиллерийскую бригаду и назначают командующими.

До этого оператор FPV-дрона с позывным Кот уничтожил шесть внедорожников противника одним дроном-камикадзе. Старший инструктор группировки войск «Центр» с позывным Большой добавил, что его сослуживец заметил цель во время «свободной охоты» за техникой и живой силой ВСУ.