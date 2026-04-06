Гражданин США спас раненого российского бойца из горящего авто на СВО

Гражданин США с позывным Теддибой, ушедший в зону проведения специальной военной операции, спас раненого российского военнослужащего, оттащив его от горящего автомобиля, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел по дороге из Артемовска в Часов Яр.

По словам американца, он заметил горящую «буханку», рядом с которой находился раненый боец из смежного российского подразделения. Они с сослуживцами затормозили и быстро затащили его в машину, после чего оказали первую помощь. Военный отметил, что это случилось всего за неделю до окончания его контракта.

Затормозили, я быстро затащил парня в кузов, оказали первую помощь и эвакуировали. Выжил. Такое не забывается, — вспомнил собеседник агентства.

