06 апреля 2026 в 11:55

Гражданин США спас раненого российского бойца из горящего авто на СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гражданин США с позывным Теддибой, ушедший в зону проведения специальной военной операции, спас раненого российского военнослужащего, оттащив его от горящего автомобиля, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел по дороге из Артемовска в Часов Яр.

По словам американца, он заметил горящую «буханку», рядом с которой находился раненый боец из смежного российского подразделения. Они с сослуживцами затормозили и быстро затащили его в машину, после чего оказали первую помощь. Военный отметил, что это случилось всего за неделю до окончания его контракта.

Затормозили, я быстро затащил парня в кузов, оказали первую помощь и эвакуировали. Выжил. Такое не забывается, — вспомнил собеседник агентства.

Ранее украинский военный попытался спастись от российского беспилотника под трупом сослуживца. Инцидент произошел в районе Константиновки, где операторы четвертой бригады группировки войск «Юг» вели охоту за живой силой противника и зафиксировали, как солдат ВСУ перебегал лесную тропу в попытках скрыться от преследования.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
