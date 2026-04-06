Солдат ВСУ использовал труп своего сослуживца как укрытие

Украинский военный попытался спастись от российского беспилотника под трупом сослуживца, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел в районе Константиновки, где операторы четвертой бригады группировки войск «Юг» вели охоту за живой силой противника.

Дрон зафиксировал, как солдат ВСУ перебегал лесную тропу, пытаясь скрыться от преследования. Заметив на пути тело погибшего сослуживца, мужчина решил использовать его в качестве щита и буквально залез под него. Однако маневр не помог обмануть оператора: беспилотник нанес точный удар прямо по затаившемуся противнику.

6 апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что потери ВСУ за неделю в зоне СВО, включая наемников, составили почти 8,9 тыс. человек. По его словам, группировка войск «Центр» нанесла наибольший ущерб украинской армии на западных рубежах ДНР и в Днепропетровской области.

Ранее оператор FPV-дрона с позывным Кот уничтожил шесть внедорожников противника одним дроном-камикадзе. Старший инструктор группировки войск «Центр» с позывным Большой добавил, что боец нашел их во время «свободной охоты» на технику ВСУ.