Подмосковные врачи спасли случайно вдохнувшего горошину мужчину

Врачи Красногорской больницы спасли мужчину, который случайно вдохнул горошину во время ужина, пишет 360.ru со ссылкой на заведующую эндоскопическим отделением Юлию Шашкову. Пациент прибыл с жалобой на одышку и сильный кашель. Как выяснилось, у россиянина уже была диагностирована бронхиальная астма, из-за которой ситуация приобрела опасный характер.

При проведении бронхоскопии у пациента было обнаружено инородное тело, частично перекрывшее просвет промежуточного бронха. Данное состояние опасно, так как может привести к дыхательной недостаточности и тяжелому воспалению легкого. Учитывая риски, мы аккуратно извлекли горошину с помощью специальных эндоскопических щипцов и выполнили санацию дыхательных путей, — рассказала Шашкова.

Вмешательство прошло успешно, и состояние пациента нормализовалось сразу после операции. Осложнений не возникло. Спустя несколько дней наблюдения врачи убедились, что жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, и выписали его. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.

