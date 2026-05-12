12 мая 2026 в 16:37

Подмосковные врачи спасли случайно вдохнувшего горошину мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Врачи Красногорской больницы спасли мужчину, который случайно вдохнул горошину во время ужина, пишет 360.ru со ссылкой на заведующую эндоскопическим отделением Юлию Шашкову. Пациент прибыл с жалобой на одышку и сильный кашель. Как выяснилось, у россиянина уже была диагностирована бронхиальная астма, из-за которой ситуация приобрела опасный характер.

При проведении бронхоскопии у пациента было обнаружено инородное тело, частично перекрывшее просвет промежуточного бронха. Данное состояние опасно, так как может привести к дыхательной недостаточности и тяжелому воспалению легкого. Учитывая риски, мы аккуратно извлекли горошину с помощью специальных эндоскопических щипцов и выполнили санацию дыхательных путей, — рассказала Шашкова.

Вмешательство прошло успешно, и состояние пациента нормализовалось сразу после операции. Осложнений не возникло. Спустя несколько дней наблюдения врачи убедились, что жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, и выписали его. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.

Ранее кемеровские врачи спасли 64-летнюю жительницу Прокопьевска с огромным тромбом в шее. Женщина обратилась к медикам с жалобой на одышку. По результатам УЗИ у нее выявили кровяной сгусток в яремной вене размером свыше шести сантиметров. Его полностью удалили за час. Уже через неделю после операции женщину выписали из больницы.

