На Украине призвали срочно заканчивать конфликт с Россией Друзенко: развитие конфликта с РФ повлечет за собой гражданскую войну на Украине

Украине следует как можно быстрее завершить конфликт с Россией, передает «Страна.ua» слова юриста и основателя первого добровольческого госпиталя Геннадия Друзенко. По его мнению, власти Киева в обратном случае рискуют довести страну до гражданской войны.

Друзенко добавил, что сейчас люди находятся в состоянии бесконечного напряжения, что «без каких-либо временных рамок в сочетании с социальной несправедливостью и зависимостью от партнеров ведет к истощению», считает он. Украина может оказаться «в руинах», констатировал эксперт.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что союзники Украины попросили Киев не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, это произошло на фоне резкого роста мировых цен на нефть и топливо из-за войны США и Израиля против Ирана.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, если президент Украины Владимир Зеленский не выйдет на мир вовремя, позже это решение может стоить ему гораздо дороже. Представитель Кремля напомнил, что об этом неоднократно сообщал лидер РФ Владимир Путин.