Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 10:50

«Создают мертвую зону»: названа главная проблема ВСУ

Член ОП Рогов назвал отсутствие живой силы главной проблемой ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Отсутствие живой силы является главной проблемой украинской армии на текущий момент, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, насильно мобилизованные граждане Украины не хотят умирать за президента страны Владимира Зеленского и массово бегут с боевых позиций.

Основная проблема ВСУ — это отсутствие живой силы. То есть сколько бы ни хватали граждан на улицах, очень большие объемы насильно мобилизованных тут же бегут и не проявляют особого желания умирать за режим Зеленского. Поэтому сейчас акцент в украинской армии идет на беспилотных системах и постоянные переброски подразделений, которые могут давать ощущение большого объема солдат в украинской армии. Так поступают и с силами специальных операций, и с другими элитными подразделениями. Но основной акцент — все-таки бэпээлашники. Поэтому им даются любые возможности, чтобы они создавали так называемую мертвую зону, в которой русской армии будет тяжелее идти вперед, — сказал Рогов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что потери ВСУ за неделю в зоне СВО, включая наемников, составили почти 8,9 тыс. человек. По его словам, группировка войск «Центр» нанесла наибольший ущерб украинской армии на западных рубежах ДНР и в Днепропетровской области.

Европа
ВСУ
Украина
СВО
Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.