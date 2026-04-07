Уехали или стали жертвами диких зверей? Новые зацепки в поисках Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы
В поисках пропавшей семьи Усольцевых появились новые зацепки. Двое взрослых и пятилетняя девочка пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в турпоход и держали путь в сторону горы Буратинка, местность находится недалеко от поселка Кутурчин. Что известно о поисках на данный момент?

Новые зацепки

На месте поисков семьи Усольцевых обнаружены характерные следы на дереве, которые могли оставить дикие животные, сообщил почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников. По словам эксперта, подобные отметины могут указывать на присутствие медведя в районе.

«Медведи могут оставить характерные следы на дереве, царапая его. <...> Если животные нашли тела погибших, то они их съели. Кости, конечно, останутся, но надо учитывать, что они не будут в одном месте», — подчеркнул эксперт.

Однако сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов выдвинул свою версию исчезновения семьи. Он считает, что его близкие живы и просто уехали из Красноярского края, никому ничего не сказав.

«Я придерживаюсь версии, что их нет на Кутурчине, что они уехали», — сказал Баталов.

Могли ли Усольцевы пережить зиму

Небольшая вероятность того, что семья Усольцевых могла выжить, все еще сохраняется, сообщил президент Красноярской краевой федерации альпинизма, столбист Николай Захаров. Он уточнил, что они могли пережить зиму в охотничьем домике в горно-таежной зоне Кутурчинского Белогорья.

«То, что Усольцевы живы, — я оставляю небольшой процент. Они могли остаться в охотничьих сторожках [в Кутурчинском Белогорье] и перезимовать. Были случаи, когда в Красноярском крае люди выживали в избушках, в сторожках. Такой шанс есть, пусть и небольшой», — заявил собеседник агентства.

Признают ли Усольцевых погибшими

Семью Усольцевых, пропавшую во время туристического похода в Красноярском крае 28 сентября 2025 года, могут признать погибшей в судебном порядке спустя полгода после их исчезновения, сообщил юрист Дмитрий Кравченко. По его словам, соответствующее решение выносится судом на основании заявления заинтересованных лиц.

«Гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев», — объяснил юрист.

Обычно заинтересованными лицами выступают родственники, на чьем положении сказывается отсутствие пропавших и которым необходимо юридически подтвердить данный статус. Если суд принимает положительное решение, родные затем обращаются в ЗАГС для подтверждения смерти.

При этом сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что не собирается оформлять юридическое признание своих близких умершими. Он сообщил, что не планирует обращаться в суд по этому вопросу.

«Буду продолжать поиски. Пока я сам тела не увижу, не поверю [в их смерть]», — заявил собеседник агентства.

