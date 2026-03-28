28 марта 2026 в 09:36

Семья Усольцевых оказалась на грани юридической смерти

Юрист Кравченко заявил, что семью Усольцевых могут признать погибшей

Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Семью Усольцевых, пропавшую во время туристического похода в Красноярском крае 28 сентября 2025 года, могут признать погибшей в судебном порядке спустя полгода после их исчезновения, сообщил ТАСС юрист Дмитрий Кравченко. По его словам, соответствующее решение выносится судом на основании заявления заинтересованных лиц.

Гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев, — объяснил юрист.

Обычно заинтересованными лицами выступают родственники, на чьем положении сказывается отсутствие пропавших, и которым необходимо юридически подтвердить данный статус. Если суд принимает положительное решение, родные затем обращаются в ЗАГС для подтверждения смерти.

Ранее почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников заявил, что в районе поисков семьи Усольцевых на дереве найдены характерные следы, оставленные, предположительно, дикими зверями. По мнению специалиста, такие отметины могут свидетельствовать о том, что в этих местах обитает медведь.

