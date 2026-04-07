«Малка» разгромила огневую точку ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 апреля

Расчет самоходной артиллерийской установки «Малка» ликвидировал огневую позицию ВСУ на Добропольском направлении, с которой велся обстрел российских сил, передает РИА Новости со ссылкой на бойца морской пехоты с позывным Емеля. Операция проводилась подразделением, входящим в состав группировки войск «Центр». Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 7 апреля?

САУ «Малка» разгромила огневую точку ВСУ под Добропольем

Как пояснил командир батареи отряда «БАРС-22 Тигр» 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, целью стало капитальное двухэтажное строение с подвальным уровнем, использовавшееся противником для ведения огня. Было принято решение задействовать 203-миллиметровую самоходную установку «Малка», обладающую большей разрушительной силой.

«Нам поступила цель,.. откуда работал миномет, у противника были пристреляны ориентиры, он бил по нашим бойцам. В итоге дом с минометной позицией был разрушен. Причем в процессе мы также поразили еще одну цель — здание с операторами БПЛА», — рассказал Емеля.

«Восток» уничтожил семь станций Starlink ВСУ

ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск «Восток» семь станций спутниковой связи Starlink и 14 пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов. Также, по его данным, расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ, цели поражены.

«В течение суток противник потерял семь станции спутниковой связи Starlink, 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 14 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.

ВСУ потеряли 63 тяжелых квадрокоптера от действий «Запада»

Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» составили 63 тяжелых боевых квадрокоптера, 45 пунктов управления беспилотной авиацией и станция спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе три реактивных снаряда РСЗО HIMARS, два управляемых авиационных боеприпаса, 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, три барражирующих боеприпаса и 63 тяжелых боевых квадрокоптера противника», — сказал Бигма.

Кроме того, были выявлены и уничтожены 45 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов противника, а также миномет и 14 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

«Север» ликвидировал 39 тяжелых боевых дронов и 38 пунктов управления БПЛА

За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» нанесли значительный урон ВСУ, уничтожив десятки беспилотников и объектов управления ими, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. По его данным, в ходе боевой работы были поражены средства радиоэлектронной борьбы, а также склады и роботизированные комплексы.

«Кроме того, выявлены и уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы „Анклав“ и „Дамба“, 38 пунктов управления БПЛА, 60 БПЛА самолетного типа, 39 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18, пять наземных робототехнических комплексов, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств противника», — отметил Межевых.

