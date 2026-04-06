В Воронежской области при атаке вражеских дронов пострадал мужчина Гусев: ПВО уничтожила шесть дронов над Воронежской областью, пострадал мужчина

На юге Воронежской области дежурные силы ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, в результате падения одного из БПЛА и возникшего возгорания пострадал мужчина 1986 года рождения.

Дежурными силами ПВО над одним из районов на юге региона обнаружено и уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате падения сбитого БПЛА и возникшего возгорания кровли склада пострадал мужчина 1986 года рождения. С ожогами он доставлен в больницу, — написал Гусев.

Режим опасности атак БПЛА сохраняется на всей территории региона. Губернатор порекомендовал жителям строго соблюдать меры безопасности и избегать опасных зон.

Ранее Белгородская область пережила одну из самых масштабных атак беспилотников: за прошедшие сутки по территории региона было выпущено 112 БПЛА. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, под удар попали 38 населенных пунктов в 11 муниципалитетах. В Березовке в результате взрыва дрона погиб мужчина.