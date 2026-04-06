06 апреля 2026 в 23:22

ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР прекратила свою работу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) на подконтрольной Украине территории ДНР прекратила работу, передает издание «Страна». Станция фактически не вырабатывала электроэнергию с февраля, однако теперь закрыта официально.

Это была последняя действующая станция в контролируемой Киевом части региона. Причины не уточняются.

Ранее сообщалось, что украинские войска применили графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты ДНР. Они выбрасывают тонкие графитовые нити, приводящие к замыканиям линий электропередачи, уточнили в структуре.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО ликвидировали за сутки 693 беспилотника ВСУ самолетного типа. Кроме того, были сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Также недавно тело мужчины достали из-под завалов двухэтажного жилого дома в Васильевке Запорожской области. Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко уточнила, что число погибших в результате удара ВСУ выросло до трех.

ТЭС
ДНР
электроснабжение
Украина
ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР прекратила свою работу
