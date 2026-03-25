Появились кадры полыхающей после удара Ирана крупнейшей израильской ТЭС Иран нанес удар по одной из крупнейших электростанций Израиля в районе Хадеры

Иран нанес удар по электростанции «Орот Рабин» в районе Хадеры — крупнейшему энергетическому объекту Израиля, передает Telegram-канал War Gonzo. Объект также известен как «Огни Рабина».

Как пишет канал, станция обеспечивает порядка 20–25% всей выработки электроэнергии в стране и играет ключевую роль в национальной энергосистеме. В случае серьезного ущерба возможны масштабные перебои с электричеством, в первую очередь в центральных районах, включая Тель-Авив.

В то же время, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на израильских военных, ракета, выпущенная Ираном, упала рядом. По их данным, снаряд приземлился на открытой местности, но не повредил энергосистему.

Ранее британские СМИ писали, что Иран включил атомную электростанцию Барака в список возможных целей. Обозреватели предупредили о значительных и долгосрочных последствиях для региона. По их информации, основная опасность исходит от возможных запасов обогащенного урана в Иране. Кроме того, Тегеран может использовать другие методы воздействия на своих противников, включая удары по атомным электростанциям в регионе.