Удары по Украине сегодня, 7 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 7 апреля, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 7 апреля

Российские военные в ночь на 7 апреля нанесли удар по объектам ВСУ в Харьковской, Сумской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Харькове один из прилетов был по хостелу, где размещались ВСУ. Поражена ударом БПЛА АЗС в Золочеве. В Днепропетровской области атакована шахта в Павлограде и объект инфраструктуры в Кривом Роге. Поражены объекты в Одесской, Кировоградской, Сумской, Запорожской областях. Вчерашними ударами по энергетической системе поражены: Ахтырская ТЭЦ и подстанция „Вовна“ в Сумской области, подстанция „Аркадия“ в Одессе, три подстанции в Черниговской области», — отметил он.

Кроме того, в вечерний период 6 апреля и в ночной фазе 7 апреля нанесена серия последовательных ударов БПЛА «Герань-2» по объектам распределительной энергетики класса 110 кВ, железнодорожной тяги и инфраструктуре обеспечения в Черниговской области, Харькове и Днепропетровской области, пишет Telegram-канал «Донбасский партизан».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Всего за сутки с 6 на 7 апреля зафиксировано около 30 эпизодов ударов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

В Харьковской области, по данным подпольщика, целями стали объекты ПВО, склады с боекомплектами, позиции запуска БПЛА; в Сумской — логистическая инфраструктура, скопления техники и пункты временной дислокации; в Одесской — портовая инфраструктура, ГСМ и объекты ПВО; в Днепропетровской области удары нанесены по логистическим узлам.

«Основные цели — логистика, ПВО, ВПК и узлы переброски», — сообщил он.

По прогнозу Лебедева, в ближайшие сутки-двое вероятно наращивание интенсивности ударов по военным объектам на Украине с акцентом на цели в Харьковской и Сумской областях. Также Лебедев не исключает, что будут нанесены удары по целям в Киеве и центральных областях.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Приговор, тюрьма, смерть в СИЗО: как сейчас живут террористы из «Крокуса»

Косые дожди и тепло до +19? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Легкий ветер и жара до +30? Погода в Москве в начале июня: чего ждать