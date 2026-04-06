Приговор, тюрьма, смерть в СИЗО: как сейчас живут террористы из «Крокуса»

Обвиняемые во время оглашения приговора по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в помещении Московского городского суда

Приговор, тюрьма, смерть в СИЗО: как сейчас живут террористы из «Крокуса»

Западный окружной военный суд вынес приговор 19 участникам теракта в «Крокус Сити Холле», включая четверых исполнителей. Какие известны последние новости о них?

Как сейчас живут террористы из «Крокуса»

Военный суд 12 марта приговорил к пожизненному лишению свободы четверых непосредственных исполнителей теракта — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Фаридуни, которого следствие сочло главным в группе террористов, проведет первые 18 лет в тюрьме, Мирзоев и Файзов — 17 лет, Рачабализода — 16 лет. Оставшийся срок они будут отбывать в исправительной колонии. Также им было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 990 тысяч рублей.

Пожизненное заключение также было назначено 11 пособникам террористов. Это Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, которые доставили оружие и патроны исполнителям теракта; Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, которые переводили деньги на подготовку теракта; а также Хусен Медов и Джабраил Аушев, которые переделали из охолощенного в боевое оружие, использованное при нападении. Все они внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Предоставившие исполнителям теракта автомобиль и квартиру отец и двое сыновей — Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — получили по 19 лет 11 месяцев тюрьмы.

Алишер Касимов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — продавец белого Renault Symbol — 22 года 10 месяцев.

Обе стороны в деле о теракте в «Крокусе», включая исполнителей и их пособников, обжаловали приговор. Осужденные считают приговор чрезмерно суровым, потерпевшие — излишне мягким, заявила адвокат пострадавших Людмила Айвар.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно о смерти одного из осужденных в СИЗО

Сегодня, 6 апреля, Главное управление ФСИН по Москве сообщило, что осужденный к пожизненному сроку по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» покончил с собой. В ведомстве уточнили, что о случившемся узнали по камерам наблюдения.

«На месте были произведены реанимационные действия, которые не дали результатов. На данный момент проводится проверка», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, речь идет о Якубджони Юсуфзоде.

«Попытку самоубийства он предпринял ночью в столичном СИЗО „Матросская Тишина“. Врачи доставили его в больницу, где пытались спасти, но в итоге он скончался», — говорится в сообщении канала.

12 марта Якубджони Юсуфзоду приговорили к пожизненному заключению за пособничество террористам, напавшим на концертный зал в подмосковном Красногорске в марте 2024 года. По данным следствия, за несколько дней до теракта он перевел деньги пособнику террористов на их проживание.

