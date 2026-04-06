06 апреля 2026 в 16:16

Пытавшегося покончить с собой террориста из «Крокуса» не смогли спасти

Пожизненно осужденный по делу о теракте в «Крокусе» покончил с собой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Приговоренный к пожизненному сроку по делу о теракте в «Крокусе» мужчина свел счеты с жизнью, передает РБК. Как пишет издание, о случившемся узнали по камерам видеонаблюдения. Его имя не раскрывается.

На месте были произведены реанимационные действия, которые не дали результатов. На данный момент проводится проверка, сегодня будут результаты, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что осужденный по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холе» Юсуфзод Якубджони Давлатхон пытался покончить с собой в следственном изоляторе «Матросская тишина». В марте его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Ранее стало известно, что осужденные по делу «Крокуса» считают приговор чрезмерно суровым, потерпевшие — излишне мягким. Защита потерпевших также требует провести комплексные посмертные экспертизы в отношении тех, кто умер после трагедии, а также 10 человек, находящихся в тяжелом состоянии. По словам адвоката Игоря Трунова, если будет установлена причинно-следственная связь с терактом, ответственность за их смерть ляжет на осужденных, а приговор будет подлежать пересмотру.

