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09 июня 2026 в 11:31

В ОДКБ раскрыли правду о манипуляции террористами в мире

Заместитель генсека ОДКБ Семериков: ряд стран использует террористов ради выгоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ряд стран использует террористов в своих интересах, заявил заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков. По его словам, которые передает ТАСС, наращиванию конфликтного потенциала способствует утрата основополагающих механизмов сдерживания.

Нарастает практика силового решения различных проблем. В этих условиях терроризм и экстремизм перестали быть орудием маргинальных групп и все больше используются некоторыми странами для продвижения своих политических и экономических интересов, — отметил Семериков.

Ранее заместитель генсека ОДКБ подчеркнул, что особенно напряженная военно-политическая обстановка фиксируется возле западных границ Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, звучащие с Запада призывы к транспортной и экономической блокаде Калининграда и Приднестровья несут серьезную угрозу.

Также генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения будет испытывать сложности с тем, чтобы состоять в Евразийском экономическом союзе, будучи членом ЕС. Он отметил, что созданные в ЕАЭС условия не могут распространяться на членов Евросоюза.

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