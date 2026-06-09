В ОДКБ заявили о росте угроз на западных рубежах из-за Европы

В ОДКБ заявили о росте угроз на западных рубежах из-за Европы

Особенно напряженная военно-политическая обстановка сейчас фиксируется возле западных границ Организации Договора о коллективной безопасности, заявил заместитель генерального секретаря организации Валерий Семериков. Выступая на профильном совещании антитеррористических структур СНГ, он детально описал ключевые геополитические риски для государств Содружества, передает ТАСС

Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ. Основная угроза исходит от стран так называемой цивилизованной Европы, впавших в реваншистский милитаристский угар. Идет устойчивая тенденция роста военных расходов, — подчеркнул Семериков.

Замгенсека также подчеркнул, что звучащие с Запада призывы к транспортной и экономической блокаде Калининграда и Приднестровья несут серьезную угрозу. По его словам, Европа, которая наращивает военные расходы, впала в «реваншистский милитаристский угар».

До этого заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов констатировал, что выход Армении из ОДКБ вряд ли добавит безопасности этой стране По его словам, блок демонстрирует свою действенность и остается гарантом стабильности на евразийском континенте.