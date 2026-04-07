Удар по школе, гибель мальчика, обстрел завода: как ВСУ атакуют РФ 7 апреля

В ночь на 7 апреля над Россией сбили более 40 украинских беспилотников. Во Владимирской области жертвой атаки БПЛА стала семья с ребенком. Под Белгородом в результате удара противника погиб водитель автомобиля. В Запорожской области ВСУ обстреляли школу. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Силы противовоздушной обороны в ночь на 7 апреля сбили 45 украинских беспилотников над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись восемь регионов страны.

В частности, 19 БПЛА сбили над Ленинградской областью, 11 — над Воронежской области, семь — над Белгородской. Еще три дрона были уничтожены над Владимирской областью, по одному — над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря, уточнили в министерстве.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе были повреждены предприятие и четыре частных дома в результате атаки ВСУ. По его словам, производственный процесс на заводе приостановлен.

Семья с ребенком погибла при атаке украинского дрона под Владимиром

Удар Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре в населенном пункте Александровского района Владимирской области унес жизни трех человек, включая ребенка, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Глава округа Анна Кузнецова заявила, что погибшему мальчику накануне исполнилось 12 лет.

«Сегодня ночью беспилотниками атакованы мирное население и гражданские объекты. Погибли люди, в том числе мальчик, накануне отметивший свой 12-й день рождения», — написала Кузнецова в соцсети «ВКонтакте».

Позже выяснилось, что при ударе БПЛА выжили две дочери супругов, одной из которых пять лет. Сестрам окажут поддержку, подчеркнул Авдеев. По его словам, с детьми будут работать органы опеки.

«Пострадавшим будет оказана материальная, финансовая поддержка», — написал Авдеев.

Украинский дрон атаковал автомобиль под Белгородом

В Грайворонском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль на участке трассы Рождественка — Мокрая Орловка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Находившийся в машине мужчина получил тяжелые ранения и скончался по пути в больницу.

«Бойцы подразделения „БАРС-Белгород“ доставляли его в Грайворонскую ЦРБ, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Он скончался по пути в медицинское учреждение», — сообщил Гладков.

Как ВСУ обстреляли школу в Запорожье

Дроны ВСУ атаковали школу в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, в результате налета беспилотников пострадали шесть человек, пять из них — дети.

«Общеобразовательная школа в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа атакована БПЛА противника», — сказал Балицкий.

Представитель оперативных служб региона заявил, что в момент обстрела в образовательном учреждении шли занятия.

Атака ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума возмутила Европу

Киев перешел опасную черту, атаковав объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), пишет итальянское издание L' AntiDiplomatico. Журналисты подчеркнули, что удары по инфраструктуре международной компании создают угрозу для стабильности энергетической системы.

ВСУ совершили атаку в сложный момент для мировой энергетики, когда США и Израиль проводят операцию против Ирана, подчеркнули в издании. Отмечается, что действия Киева усугубляют риски поставок и влияют на счета европейских граждан.

Эксперты отметили, что Киев использует энергию как оружие массового воздействия. По их мнению, обстрел КТК продемонстрировал готовность Украины действовать в обход международных норм и интересов иностранных акционеров,

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в результате ударов украинских беспилотников по объектам международной нефтетранспортной компании в Новороссийске получили повреждения трубопровод, сливо-наливной причал и четыре резервуара с нефтепродуктами. В ведомстве добавили, что целью атаки было нанесение экономического ущерба акционерам компаний из США и Казахстана.

