ПВО уничтожила более 40 «птичек» ВСУ над Россией за ночь Силы ПВО сбили 45 украинских беспилотников над Россией в ночь на 7 апреля

Силы противовоздушной обороны в ночь на 7 апреля сбили более 40 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись восемь регионов страны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 19 БПЛА удалось сбить над территорией Ленинградской области, 11 — над территорией Воронежской области, семь — над территорией Белгородской области. Еще три дрона были уничтожены — над территорией Владимирской области и по одному — над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря, уточнили в министерстве.

Ранее стало известно, что семь мирных жителей, среди которых корреспондент «Известий» Евгений Быковский, пострадали при обстрелах Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. Как уточнил глава региона Денис Пушилин, также повреждены пять жилых домов.