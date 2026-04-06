06 апреля 2026 в 21:14

Стало известно число пострадавших после крупной атаки ВСУ на ДНР

Пушилин: семь мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на ДНР

Семь мирных жителей, среди которых корреспондент «Известий» Евгений Быковский, пострадали при обстрелах Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, также повреждены пять жилых домов.

Семь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии. В Ворошиловском районе Донецка в результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранены женщины 1948, 1949 и 1958 г. р., при повторной атаке пострадал корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Быковский. В Марьинке <...> ранения средней степени тяжести получил мужчина 1994 г. р., — уточнил Пушилин.

По словам главы региона, также местные жители пострадали в Украинске и на трассе Селидово — Украинск. Пушилин пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и отметил, что всем своевременно была оказана медицинская помощь.

Ранее глава региона сообщил, что ВСУ пытались с помощью дронов атаковать в воскресенье, 5 апреля, обе действующие теплоэлектростанции ДНР. По его словам, речь шла о Зуевской и Старобешевской ТЭС.

Стало известно число пострадавших после крупной атаки ВСУ на ДНР
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

