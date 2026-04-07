Глава Воронежской области назвал последствия новой атаки ВСУ

Предприятие и четыре частных дома повреждены в Воронежской области из-за атаки ВСУ, заявил в MAX глава региона Александр Гусев. По его словам, производственный процесс на заводе приостановлен.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 7 апреля сбили более 40 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись восемь регионов страны.
До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что число сбитых в регионе беспилотников достигло 20.
В свою очередь председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков сообщил, что после атаки ВСУ на энергосистему региона без электричества остались 220–250 тыс. абонентов. Он подчеркнул, что ситуация требует срочных мер и контроля нагрузки.