07 апреля 2026 в 06:34

В Ленинградской области число сбитых БПЛА достигло 20

Губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщил о 20 сбитых беспилотниках

В Ленинградской области число сбитых беспилотников достигло 20, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, боевая работа ПВО продолжается.

Число сбитых БПЛА в Ленинградской Области увеличилось до 20. Боевая работа продолжается, — написал Дрозденко.

Ранее Дрозденко сообщил, что три человека, в том числе двое детей, пострадали при атаке ВСУ на Ленобласть. По его словам, угрозы их жизни нет.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.

Кроме того, обломки БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, сообщил губернатор Ленобласти. По его словам, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Всего над регионом ликвидировали 19 беспилотников, никто не пострадал, уточнил губернатор.

