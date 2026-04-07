Юрист рассказал, как предотвратить совершаемые школьниками нападения

Расширение штата психологов и отказ от бумажной работы в пользу реальной диагностики микроклимата в классах позволит предотвратить нападения в российских школах, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. По его словам, пермская трагедия обнажает глубокие системные проблемы, а их решение всегда лежит в плоскости объединения усилий безопасности, психологии и общества.

Трагедия в Пермском крае с нападением школьника на учителя обнажает глубокие системные проблемы. Когда происходят подобные случаи, решение всегда лежит в плоскости объединения усилий безопасности, психологии и общества. Большинство подростков, решающихся на агрессию, подают поведенческие сигналы заранее. Для выявления девиантного поведения необходимо увеличение штата психологов, которые занимаются не бумажной работой, а реальной диагностикой микроклимата в классах. Необходимо, наконец, серьезно уделить внимание физической безопасности. Установить в школах современные системы контроля доступа и металлодетекторы. Важно, чтобы на посту был не просто вахтер, а подготовленный сотрудник охраны, — сказал Хаминский.

Также, по его словам, особое внимание надо уделять работе с подростками в семье. Он подчеркнул, что агрессия часто идет из дома или из-за отсутствия контакта с родителями.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что напавший с ножом на учительницу школьник из Пермского края мог состоять в запрещенных экстремистских чатах. Он также посоветовал проверить интернет-запросы 17-летнего подростка.