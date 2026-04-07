Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 17:17

Юрист рассказал, как предотвратить совершаемые школьниками нападения

Юрист Хаминский: расширение штата психологов предотвратит нападения в школах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Расширение штата психологов и отказ от бумажной работы в пользу реальной диагностики микроклимата в классах позволит предотвратить нападения в российских школах, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. По его словам, пермская трагедия обнажает глубокие системные проблемы, а их решение всегда лежит в плоскости объединения усилий безопасности, психологии и общества.

Трагедия в Пермском крае с нападением школьника на учителя обнажает глубокие системные проблемы. Когда происходят подобные случаи, решение всегда лежит в плоскости объединения усилий безопасности, психологии и общества. Большинство подростков, решающихся на агрессию, подают поведенческие сигналы заранее. Для выявления девиантного поведения необходимо увеличение штата психологов, которые занимаются не бумажной работой, а реальной диагностикой микроклимата в классах. Необходимо, наконец, серьезно уделить внимание физической безопасности. Установить в школах современные системы контроля доступа и металлодетекторы. Важно, чтобы на посту был не просто вахтер, а подготовленный сотрудник охраны, — сказал Хаминский.

Также, по его словам, особое внимание надо уделять работе с подростками в семье. Он подчеркнул, что агрессия часто идет из дома или из-за отсутствия контакта с родителями.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что напавший с ножом на учительницу школьник из Пермского края мог состоять в запрещенных экстремистских чатах. Он также посоветовал проверить интернет-запросы 17-летнего подростка.

Общество
Россия
школы
дети
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.