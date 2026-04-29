29 апреля 2026 в 07:16

Стало известно, какая ошибка позволила задержать стрелка на ужине с Трампом

CBS: подозреваемого в покушении на Трампа Аллена задержали, когда он споткнулся

Коул Аллен Коул Аллен Фото: Molly Riley/White House/Global Look Press
Коул Аллен, подозреваемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа во время ужина с журналистами в отеле Washington Hilton, был задержан после того, как споткнулся и упал, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники. Силовики немедленно навалились на него, обезоружили и сняли с него одежду для проверки на наличие взрывчатки.

Коул Томас Аллен бежал со скоростью около 9 миль в час (примерно 14,5 км/ч), когда он ворвался на второй этаж отеля и выстрелил из дробовика, находившегося при нем. <...> Аллен споткнулся и упал на землю, и офицеры немедленно набросились на него, — передает телеканал.

При себе у мужчины обнаружили дробовик, ножи и пистолет. По данным источников, выстрел в сотрудника службы безопасности предположительно пришелся в мобильный телефон, находившийся в кармане его бронежилета.

Ранее исполняющий обязанности министра юстиции США Тодд Бланш заявил, что Аллену грозит пожизненное лишение свободы. Ему предъявлены три федеральных обвинения, включая попытку убийства главы государства. Также злоумышленнику вменяются транспортировка оружия и боеприпасов для совершения тяжкого преступления, применение огнестрельного оружия при насильственном преступлении. Суд оставил его под стражей, первые слушания назначены на 30 апреля.

