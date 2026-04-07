Напавшему на учительницу в Прикамье назначили психиатрическую экспертизу

Подростку, который напал на учительницу с ножом в Пермском крае, назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости пресс-служба СК РФ. Специалисты оценят действия органов профилактики правонарушений среди школьников.

Для определения психического состояния фигуранта следствием назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, — говорится в сообщении.

Ранее член Адвокатской палаты Москвы адвокат Леонид Исаев заявил, что пермскому школьнику, устроившему поножовщину в учебном заведении, грозит до 10 лет тюрьмы. По его словам, применение статьи 88 Уголовного кодекса РФ существенно смягчает верхнюю планку наказания для несовершеннолетних.

До этого пресс-служба Минпросвещения РФ рассказала, что специальная комиссия ведомства направлена в Пермский край. Специалисты по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова проведут экспертно-аналитические мероприятия. При этом в СК заявили, что в Пермском крае после атаки школьника на учительницу возбуждено уголовное дело по статье о халатности.