Red Bull Racing может уволить техдиректора после провального старта сезона Red Bull Racing может уволить техдиректора Пьера Ваше из-за проблем с шасси

Команда Формулы-1 Red Bull Racing рассматривает возможность увольнения технического директора Пьера Ваше, сообщает издание GPblog. Причиной называют неоправданные ожидания высшего руководства от выступления команды на старте нынешнего сезона.

Проблемы связаны, в частности, с недоработками шасси, за разработку которого отвечает именно Ваше, поясняет источник. Кроме того, из-за разногласий с техническим директором команду перед началом сезона уже покинул главный конструктор Крейг Скиннер.

После трех этапов сезона-2026 Red Bull занимает шестое место в Кубке конструкторов. Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен располагается на девятом месте в личном зачете, а его напарник Исак Хаджар идет 12-м. Столь низкие результаты, вероятно, и послужили спусковым крючком для возможных кадровых перестановок.

Ранее Ферстаппен заявил, что гонка в Мельбурне не вызвала никаких положительных эмоций из-за отсутствия по-настоящему честной борьбы. По его словам, обгоны доставляли некоторое веселье, но фактически это был просто прорыв через более медленные болиды. Другие машины ехали на две секунды медленнее его темпа, признался гонщик.