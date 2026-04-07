Вэнс пригрозил Ирану новыми «инструментами»

Вэнс: США могут применить против Ирана средства, которые не использовали прежде

США могут применить против Ирана средства, которые еще не были задействованы в ходе конфликта, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште. По его словам, это произойдет в том случае, если Тегеран не изменит свою линию поведения.

В нашем арсенале есть инструменты, которые мы пока не решили использовать. Президент США [Дональд Трамп] <...> решит их использовать, если Иран не изменит свою линию поведения, — подчеркнул политик.

Ранее СМИ писали, что асимметричная стратегия Ирана, включающая удары по объектам в странах Персидского залива и давление на судоходство в Ормузском проливе, позволяет Тегерану противостоять США. Сбитые накануне два американских военных самолета, по оценке экспертов, также подтверждают, что даже при значительных потерях Исламская Республика способна затягивать конфликт.

До этого сообщалось, что Иран восстанавливает часть военных объектов буквально в течение нескольких часов после ударов США и Израиля. По информации источника, пока американцы не могут точно оценить количество уничтоженных пусковых установок, поскольку иранская армия применяет «обманки».