Американская разведка узнала про Иран то, что не понравится Трампу

Американская разведка узнала про Иран то, что не понравится Трампу NYT: Иран быстро восстанавливает некоторые военные объекты после ударов США

Иран восстанавливает часть военных объектов буквально в течение нескольких часов после ударов США и Израиля, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные американской разведки. Как отмечает издание, пока американцы не могут точно оценить количество уничтоженных пусковых установок, поскольку иранская армия применяет «обманки».

Иранские служащие откапывают подземные ракетные бункеры и ракетные шахты, на которые сбрасываются американские и израильские бомбы, и возвращают их в строй спустя считаные часы после атаки, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что США через страну-посредницу предложили Ирану прекратить огонь на двое суток. Тегеран не только отклонил инициативу, но и нарастил интенсивность ударов. СМИ писали, что предложение о перемирии поступило 2 апреля на фоне серьезных проблем у Вооруженных сил США, вызванных недооценкой военного потенциала Ирана.

До этого подполковник запаса Олег Иванников заявил, что уничтожение иранскими военными истребителя F-35 стало «холодным душем» для США и Израиля. По его мнению, для Вашингтона и Тель-Авива стало неожиданным, что Тегеран использует сверхсовременные виды вооружений.