«Зерна были посеяны задолго»: Вэнс обозначил роль ЕС в конфликте на Украине

Европейские страны сами посеяли зерна украинского конфликта задолго до начала боевых действий, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, которую транслировал телеканал MTV. По его мнению, корни кризиса лежат в плоскости энергетической политики.

Зерна этого конфликта были посеяны задолго до начала боевых действий, — подчеркнул Вэнс.

Вэнс пояснил, что предпосылки конфликта были заложены в тот момент, когда европейские лидеры приняли решение глубоко погрузиться в специфическую энергетическую экономику, фактически отрезав себя от поставок нефти и природного газа с востока. Американский вице-президент назвал этот шаг огромной ошибкой.

Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине находится в интересах США, Европы и самого Киева. По его словам, затягивание боевых действий не соответствует интересам ни одной из перечисленных сторон.

Прежде он отметил, что США осведомлены о попытках украинских спецслужб вмешиваться в американские и венгерские выборы. Вэнс отметил, что это часть издержек работы с некоторыми элементами украинской системы.