Скорейшее урегулирование конфликта на Украине находится в интересах США, Европы и самого Киева, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, затягивание боевых действий не соответствует интересам ни одной из перечисленных сторон, передает Reuters.

Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США, — сказал Вэнс.

В свою очередь, Орбан обвинил европейских лидеров и особенно Брюссель в том, что они систематически блокировали мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что если бы европейцы не препятствовали мирным усилиям, то мир на Украине был бы восстановлен уже давно.

Ранее Вэнс отметил, что США осведомлены о попытках украинских спецслужб вмешиваться в американские и венгерские выборы. Он отметил, что это часть издержек работы с некоторыми элементами украинской системы. Вице-президент добавил, что Украина, как и США, — очень сложная страна, в которой есть и хорошие, и плохие люди.

Прежде Орбан заявил, что получил угрозы от украинского президента Владимира Зеленского и расценивает их как запугивание всей Венгрии. Он призвал немедленно прекратить подобные действия, подчеркнув, что Киев не сможет достичь своих целей в отношениях с Будапештом посредством шантажа.