07 апреля 2026 в 16:47

Трамп оказался в незавидном положении из-за войны с Ираном

Журналист Строкань: Трамп остался один в войне с Ираном

Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп остался «в одиночестве» в ближневосточном конфликте и его странные монологи являются тому подтверждением, заявил журналист Сергей Строкань в беседе с ИС «Вести». По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху манипулирует американским лидером, а лидеры европейских стран относятся к нему с отвращением.

Это [поведение Трампа] указывает на стратегическое одиночество 47-го президента США, который фактически в своей операции [против Ирана] остался один, — сказал журналист.

Строкань отметил, что монологи Трампа звучат именно потому, что диалога больше ни с кем нет. По его оценке, от американского президента отвернулись премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также руководство Евросоюза в целом.

Журналист подчеркнул, что даже с натяжкой этих политиков нельзя назвать партнерами. Кроме того, диалог с председателем КНР Си Цзиньпином отложен, а российско-американские переговоры на высшем уровне поставлены на паузу.

Ранее Трамп анонсировал уничтожение Ирана, заявив, что ночью страна погибнет, а целая цивилизация исчезнет навсегда. По словам главы Белого дома, после полной смены режима в стране к власти придут более умные и менее радикальные люди.

