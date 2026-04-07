Журналист оценил значение визита Вэнса в Венгрию

07 апреля 2026 в 16:11

Журналист Давыдов: США стремятся сохранить союз с Орбаном перед выборами

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп стремится сохранить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве ключевого союзника в Европе на фоне парламентских выборов, заявил в беседе с ИС «Вести» журналист Денис Давыдов. Визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт рассматривается как часть этой стратегии.

Венгрия стала площадкой политического противостояния между европейскими институтами и американской администрацией. На этом фоне визит вице-президента США в Будапешт состоялся незадолго до парламентских выборов, считает Давыдов.

Это тесный политический союз во многом благодаря личной дружбе Трампа и Орбана. Трамп, если бы не ситуация в Иране, можно предположить, что сам бы прилетел сюда, но Трамп занят конфликтом вокруг Ирана, поэтому отправил вице-президента. Трампу и вообще американской администрации очень важно, крайне важно сохранить своего главного союзника в Европе — Орбана, — заявил Давыдов.

По словам журналиста, предстоящие выборы станут для Орбана сложнейшими «за все 16 лет у власти». На политика давят «со всех сторон». Орбан неудобен для Брюсселя и Киева, поэтому его пытаются отстранить от власти «всеми правдами и неправдами», считает Давыдов.

Ранее сообщалось, что Джей Ди Вэнс прибыл в Будапешт. Во время визита политика Венгрия планирует заключить соглашение о закупке нефти у США. Так, местная компания MOL хочет закупить 500 тыс. тонн примерно за $500 млн. Информатор уточнил, что главная цель визита Вэнса в Венгрию — это публичная поддержка премьера страны Виктора Орбана накануне парламентских выборов, назначенных в стране на 12 апреля.

Мир
США
Венгрия
Дональд Трамп
Виктор Орбан
