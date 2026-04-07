07 апреля 2026 в 16:35

Иран пригрозил надолго лишить США и их союзников нефти и газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран может нанести мощные удары по инфраструктуре США и их союзников, что лишит их нефти и газа на долгие годы, сообщила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Там отметили, что при нарушении Вашингтоном «красных линий» конфликт выйдет за пределы региона, передает агентство Fars.

Мы проделаем такую работу с инфраструктурой США и их союзников, которые лишат их на года региональной нефти и газа, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал в своих соцсетях уничтожение Ирана, заявив, что ночью страна погибнет, а целая цивилизация исчезнет навсегда. По словам главы Белого дома, после полной смены режима в стране к власти придут более умные и менее радикальные люди, и тогда возможно нечто «революционно прекрасное».

До этого пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Армия обороны Израиля завершила масштабную волну ударов по Ирану, атаковав десятки объектов инфраструктуры. Удары наносились одновременно в нескольких районах страны. Подробности о разрушениях и возможных жертвах пока не раскрываются. Официального комментария от иранской стороны на данный момент не поступало.

