Израиль сделал громкое заявление об атаке на Иран ЦАХАЛ заявила о завершении масштабной атаки по объектам во всем Иране

Армия обороны Израиля завершила масштабную волну ударов по Ирану, атаковав десятки объектов инфраструктуры, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Удары наносились одновременно в нескольких районах страны.

ЦАХАЛ завершила широкомасштабную волну ударов по десяткам объектов инфраструктуры иранского террористического режима в нескольких районах Ирана, — говорится в заявлении.

Подробности о разрушениях и возможных жертвах пока не раскрываются. Официального комментария от иранской стороны на данный момент не поступало.

Ранее Армия обороны Израиля провела масштабную воздушную операцию, атаковав три ключевых аэродрома в окрестностях Тегерана в ночь на 6 апреля. Целями ударов стали аэродромы Бахрам и Азмайеш, а также столичный международный аэропорт Мехрабад.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии продолжать удары по инфраструктуре в Иране. Министр обороны страны Исраэль Кац добавил, что бить по противнику нужно «со всей силой».

До этого стало известно, что израильская армия усилит удары по позициям шиитской группировки «Хезболла» после окончания иранской операции. Кроме того, ЦАХАЛ может возобновить боевые действия в секторе Газа.