Глава МЧС назвал число домов, поврежденных из-за наводнений в Дагестане

Более 6 тыс. домов оказались подтоплены в результате резкого подъема уровня воды в реках Дагестана, заявил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, повреждены объекты транспортной инфраструктуры, в некоторых населенных пунктах нарушено энерго- и газоснабжение.

В 25 населенных пунктах Республики Дагестан были подтоплены более 6 тыс. жилых домов и приусадебных участков, а также 527 участков автомобильных дорог, — отметил министр.

Министр отметил, что силами территориальной подсистемы РСЧС Дагестана было своевременно организовано оповещение и информирование населения о складывающейся ситуации. Он также сообщил, что сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что причиной паводков в регионе стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Он поручил провести проверку законности выделения земельных участков и подготовить финансирование для расчистки русел рек. Меликов также заявил о намерении выяснить, кто и когда выделил участки, а также выдал разрешения на строительство многоэтажных домов вместо индивидуальных и кто подписывал акты ввода этих объектов в эксплуатацию.