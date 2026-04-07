Почти 50 регионов России захотели перенять московский опыт в призыве

Белоусов: 47 регионов РФ выразили желание перенять опыт Москвы по центру призыва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Почти 50 регионов России выразили желание перенять столичный опыт по созданию Единого центра призыва, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, масштабное внедрение этого проекта может начаться после завершения специальной военной операции, передает пресс-служба Минобороны.

47 регионов страны уже выразили желание перенять опыт Москвы по проекту, реализованному совместно с Минобороны, — сказал Белоусов.

Глава МО РФ вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным накануне Дня сотрудников военных комиссариатов осмотрели новое здание военкомата столицы, расположенное на улице Яблочкова. Министр высоко оценил организацию работы и оснащенность московского военного комиссариата и Единого центра призыва.

Ранее Белоусов заявил, что комплектование Вооруженных сил России военнослужащими по контракту идет с опережением. Отмечалось, что новые части и подразделения формируются в соответствии с планом.

Прежде зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что с начала текущего года более 80 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы в ВС РФ. По словам политика, в это число не включены добровольцы. Медведев добавил, что такое количество военных — это весьма существенное пополнение.

Власть
Андрей Белоусов
Минобороны РФ
Россия
Почти 430 человек спасли от большой воды в Махачкале
Путину доложили о ситуации с гепатитом в Дагестане на фоне наводнения
Жителей Дагестана предупредили о новой волне паводков
Хинштейн пословицей отреагировал на суровые приговоры предшественникам
Эксперт заявил о появлении новой мировой державы
Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой
Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова
Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия
Военэксперт призвал снять основанные на многолетней лжи Обамы санкции
Дом без перегрузки: как убрать лишнее, не потеряв уюта
Бойцы СВО неожиданно услышали голос погибшего сослуживца через рацию
Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали
Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде
В Дагестане решили усилить режим ЧС
Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане
Невролог назвал главный элемент для здоровья суставов
Пользователей смартфонов призвали сменить ПИН-коды
Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек
«Вечерняя Москва» представила новый дизайн цифровых СМИ
Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

