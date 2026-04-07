Почти 50 регионов России захотели перенять московский опыт в призыве Белоусов: 47 регионов РФ выразили желание перенять опыт Москвы по центру призыва

Почти 50 регионов России выразили желание перенять столичный опыт по созданию Единого центра призыва, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, масштабное внедрение этого проекта может начаться после завершения специальной военной операции, передает пресс-служба Минобороны.

47 регионов страны уже выразили желание перенять опыт Москвы по проекту, реализованному совместно с Минобороны, — сказал Белоусов.

Глава МО РФ вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным накануне Дня сотрудников военных комиссариатов осмотрели новое здание военкомата столицы, расположенное на улице Яблочкова. Министр высоко оценил организацию работы и оснащенность московского военного комиссариата и Единого центра призыва.

Ранее Белоусов заявил, что комплектование Вооруженных сил России военнослужащими по контракту идет с опережением. Отмечалось, что новые части и подразделения формируются в соответствии с планом.

Прежде зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что с начала текущего года более 80 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы в ВС РФ. По словам политика, в это число не включены добровольцы. Медведев добавил, что такое количество военных — это весьма существенное пополнение.