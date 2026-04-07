07 апреля 2026 в 14:57

«С опережением»: Белоусов заявил о высоких темпах набора контрактников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Комплектование Вооруженных сил России военнослужащими по контракту идет с опережением, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время осмотра нового здания военного комиссариата Москвы. Отмечается, что в здании созданы все необходимые условия для медицинского освидетельствования граждан и заседаний призывной комиссии, передает пресс-служба Минобороны.

Оно (комплектование. — NEWS.ru) идет с опережением. Все планы мы выполняем. Формируем новые части и подразделения, — подчеркнул глава ведомства.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что с начала текущего года более 80 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России. По словам политика, в это число не включены добровольцы. Медведев добавил, что такое количество военных — это весьма существенное пополнение.

Кроме того, лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что женщинам, содержащимся в следственных изоляторах, необходимо разрешить заключать контракты с Министерством обороны. По словам общественного деятеля, многие из этой категории выражают готовность нести военную службу.

Власть
Россия
Андрей Белоусов
Минобороны РФ
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
