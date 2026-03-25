25 марта 2026 в 09:05

В России может появиться новый вид подразделений вооруженных сил

Резяпов призвал разрешить женщинам в СИЗО заключать контракт с Минобороны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Женщинам, находящимся в следственных изоляторах, следует предоставить возможность заключать контракты с Министерством обороны, заявил NEWS.ru лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, многие представительницы данной категории выражают желание проходить военную службу.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило официальные обращения на имя министра обороны Российской Федерации [Андрея Белоусова], директора Федеральной службы исполнения наказаний [Аркадия Гостева], председателя Следственного комитета [Александра Бастрыкина] и руководителя администрации президента РФ [Антона Вайно] с инициативой о создании отдельных воинских подразделений для женщин, содержащихся в следственных изоляторах, изъявивших желание заключить контракт о прохождении военной службы, — поделился Резяпов.

Он отметил, что сейчас Минобороны фактически не набирает женщин-кандидаток из-за отсутствия соответствующих подразделений в штатном расписании. По словам лидера «Ветеранов России», жесткие возрастные ограничения и нормы о досрочном увольнении при наличии ребенка до 16 лет или беременности также препятствуют этому процессу.

Мы видим, что женщины, находящиеся под стражей, мотивированы, готовы проходить службу и уже демонстрируют высокие результаты при обучении. Многие из них обладают уникальными специальностями, которые востребованы в армии. Однако отсутствие организационно-штатной структуры не позволяет реализовать их потенциал. Наше предложение — создать отдельные подразделения, адаптированные под условия службы женщин-контрактников, а также пересмотреть возрастные ограничения и правила сохранения контракта для матерей несовершеннолетних детей, — резюмировал Резяпов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш предложил создать автоматизированную систему распределения санаторных путевок для участников специальной военной операции через портал «Госуслуги». По его мнению, она позволит организовать прозрачную электронную очередь и устранить бюрократические препятствия, с которыми сталкиваются инвалиды боевых действий при получении реабилитации.

Минобороны
ВС РФ
Россия
женщины
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
