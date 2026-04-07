«Часть издержек»: Вэнс о вмешательстве Киева в американские выборы Вэнс: США знают о попытках Киева вмешаться в американские выборы

США осведомлены о попытках украинских спецслужб вмешиваться в американские и венгерские выборы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште, которую транслирует MTV. Он отметил, что это часть издержек работы с некоторыми элементами украинской системы.

Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают, — отметил Вэнс.

По словам вице-президента, это издержки сотрудничества с некоторыми элементами украинской системы. Он добавил, что Украина, как и США, — очень сложная страна, в которой есть и хорошие, и плохие люди.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев вмешивается в венгерские выборы. По его словам, украинские агенты в оппозиции активированы и получают деньги от президента Украины Владимира Зеленского. Орбан добавил, что в стране еще не было выборов с таким вмешательством иностранной разведки.

Ранее Орбан заявил, что получил угрозы от Зеленского и расценивает их как запугивание всей Венгрии. Он призвал немедленно прекратить подобные действия, подчеркнув, что Киев не сможет достичь своих целей в отношениях с Будапештом посредством шантажа.