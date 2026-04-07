07 апреля 2026 в 16:03

Генерал раскрыл, что мешает Трампу нанести ядерный удар по Ирану

Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Удар ядерным оружием по Ирану поставит крест на политической карьере президента США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Однако, по его словам, американский лидер может решиться на массированную авиационно-бомбовую атаку.

У Трампа остался последний козырь в рукаве — это применение тактического ядерного оружия по Ирану. Я не думаю, что он решится на это. Потому что это будет крахом его политической карьеры и всех, кто за ним стоит. Я думаю, что до этого дело не дойдет, потому что на карту поставлен ближневосточный регион и разрушение всего мира не только на Ближнем Востоке. Но попытаться нанести массированный авиационно-бомбовый удар Трамп еще пока в состоянии. Поэтому, скорее всего, будет какая-то попытка, но ни к чему хорошему для США это не приведет, — высказался Липовой.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить Иран, заявив в своих соцсетях, что грядущей ночью страна прекратит существование. По его словам, после смены режима к власти придут более разумные и менее радикальные лидеры.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
