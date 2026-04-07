Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 17:26

Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Преподаватель школы №5 в Добрянке Пермского края Олеся Багута, погибшая в результате нападения ученика, была мудрым и хорошим педагогом, у нее много благодарных воспитанников, рассказала ТАСС представитель пресс-службы администрации округа Карина Немцева, которая сама училась у нее. По словам пресс-секретаря, заниматься с ней «было одно удовольствие», выпускники вспоминают ее только добрыми словами.

Олеся Петровна — очень хороший педагог, всегда с мудрыми решениями, с трезвыми мыслями, с правильными целями, с правильными истинами, — отметила Немцева.

Ученики школы приносят цветы к стихийному мемориалу на крыльце учебного заведения и положительно отзываются о погибшей учительнице. Министерство образования и науки Пермского края выразило соболезнования родным, близким и коллегам погибшей.

Ранее в СК заявили, что следователи назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу для подростка, напавшего с ножом на учительницу в Пермском крае. Специалисты оценят также работу органов, отвечающих за профилактику правонарушений среди школьников.

Регионы
Пермский край
нападения с ножом
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт заявил о появлении новой мировой державы
Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой
Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова
Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия
Военэксперт призвал снять основанные на многолетней лжи Обамы санкции
Дом без перегрузки: как убрать лишнее, не потеряв уюта
Погибший боец СВО внезапно вышел на связь с чужой рации
Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали
Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде
В Дагестане решили усилить режим ЧС
Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане
Невролог назвал главный элемент для здоровья суставов
Пользователей смартфонов призвали сменить ПИН-коды
Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек
«Вечерняя Москва» представила новый дизайн цифровых СМИ
Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом
В Госдуме пообещали ответить Украине на обстрел запорожской школы
Кравцов раскрыл, что сократит число неоправданных обвинений против учителей
Глава МЧС назвал число домов, поврежденных из-за наводнений в Дагестане
Юные вандалы испортили памятник с боевым танком под Нижним Новгородом
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.