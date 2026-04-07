Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом

Преподаватель школы №5 в Добрянке Пермского края Олеся Багута, погибшая в результате нападения ученика, была мудрым и хорошим педагогом, у нее много благодарных воспитанников, рассказала ТАСС представитель пресс-службы администрации округа Карина Немцева, которая сама училась у нее. По словам пресс-секретаря, заниматься с ней «было одно удовольствие», выпускники вспоминают ее только добрыми словами.

Олеся Петровна — очень хороший педагог, всегда с мудрыми решениями, с трезвыми мыслями, с правильными целями, с правильными истинами, — отметила Немцева.

Ученики школы приносят цветы к стихийному мемориалу на крыльце учебного заведения и положительно отзываются о погибшей учительнице. Министерство образования и науки Пермского края выразило соболезнования родным, близким и коллегам погибшей.

Ранее в СК заявили, что следователи назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу для подростка, напавшего с ножом на учительницу в Пермском крае. Специалисты оценят также работу органов, отвечающих за профилактику правонарушений среди школьников.